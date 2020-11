Hélvio Guerra toma posse como diretor da Aneel

O novo diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Hélvio Neves Guerra, tomou posse nesta quinta-feira, 12, em cerimônia realizada no órgão regulador. Hélvio exercerá o mandato até 24 de maio de 2022. Ele assumiu a vaga deixada por Rodrigo Limp, que renunciou ao mandato para se tornar secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia.



Hélvio é engenheiro eletricista e tem mestrado e doutorado na área. Foi secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME entre março de 2019 e outubro de 2020.



De 2001 a 2019, Hélvio trabalhou na Aneel.



No órgão regulador, foi superintendente de Estudos e Informações Hidrológicas, de Licitações e Controle de Contratos, de Concessões e Autorizações de Geração e de Fiscalização dos Serviços de Geração.



Entre 2006 e 2010, foi presidente da Comissão Especial de Licitações da agência, responsável pelos leilões de energia e linhas de transmissão.