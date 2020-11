BC do México mantém taxa básica de juros em 4,25% ao ano; decisão não foi unânime

O Banco do México (Banxico) anunciou nesta quinta-feira, 12, manutenção da taxa básica de juros em 4,25% ao ano, com efeito a partir da sexta-feira, 13. Em comunicado sobre a decisão, foi ressaltada a recuperação da economia global, ainda que riscos permaneçam no cenário, como eventuais novos avanços da pandemia.



A decisão não foi unânime, com um dos cinco membros votando por uma redução da taxa para 4,00%.



A instituição comentou ainda que a atividade econômica global está em processo de recuperação, embora a trajetória dos preços esteja deprimida nos países desenvolvidos, o que suscita uma contínua acomodação por BCs de economias avançadas. "Informações sugerem que, após uma completa contração no segundo trimestre, atividade econômica no México mostrou recuperação no terceiro, embora permaneça abaixo dos níveis pré-panndemia, em um ambiente de incerteza e riscos negativos."