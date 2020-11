Atividades turísticas crescem 11,5% em setembro ante agosto, diz IBGE

Diretamente atingidas pelas restrições ao contato social para conter a covid-19, as atividades turísticas cresceram 11,5% em setembro ante agosto, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Foi o quinto mês seguido de avanços após algumas flexibilizações no isolamento, mas o caminho da retomada ainda é longo.



Mesmo com uma alta acumulada de 88,8% nesses cinco meses, as atividades turísticas ainda precisam avançar 66,1% para chegar ao nível de fevereiro de 2020, antes da pandemia.



O turismo, incluindo serviços de hotelaria, bares e restaurantes, ainda enfrenta dificuldades na retomada porque têm caráter presencial, disse o gerente da PMS, Rodrigo Lobo.



A demanda segue em nível muito abaixo à verificada antes da pandemia. Tanto que, na comparação com setembro de 2019, o índice das atividades turísticas da PMS registra tombo de 38,7%, com destaque para os recuos no volume da prestação de serviços como transporte aéreo, restaurantes, hotéis, serviços de bufê, rodoviário coletivo de passageiros, agências de viagens e locação de automóveis.