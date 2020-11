PIB do Reino Unido cresce 15,5% no 3º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 15,5% no terceiro trimestre de 2020 ante o segundo, de acordo com dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O salto veio após a economia britânica sofrer contração de 19,8% no segundo trimestre ante os três meses anteriores, em função de medidas de confinamento motivadas pela pandemia do novo coronavírus. Na comparação anual, o PIB do Reino Unido sofreu queda de 9,6% entre julho e setembro, informou a ONS. Fonte: Dow Jones Newswires.