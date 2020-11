Índice de média móvel trimestral do varejo sobe 2,8% em setembro, diz IBGE

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve alta de 2,8% em setembro, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral das vendas registrou elevação de 4,9% em setembro.