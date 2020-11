BCE reforça compromisso da instituição em manter condições de financiamento

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou compromisso da instituição em manter as condições de financiamento na zona do euro relaxadas e "favoráveis" enquanto o coronavírus estiver pesando sobre a atividade econômica do bloco. "Todos os setores da economia precisam ter confiança de que as condições de financiamento permanecerão excepcionalmente favoráveis pelo tempo que for necessário", garantiu, em evento virtual organizado pelo Banco.



Lagarde ressaltou que o Conselho do BCE é unânime na visão de que a política monetária deve permanecer frouxa, o que ocasionará ajustes nos instrumentos na próxima reunião.



A dirigente acrescentou que o Programa de Compras de Emergência de Pandemia (PEPP, na sigla em inglês) e as operações de refinanciamento direcionado em longo prazo (TLTROs) se mostraram eficazes nesses esforços. "Portanto, é provável que continuem sendo as principais ferramentas de ajuste de nossa política monetária", pontuou.



Para a líder do BCE, tão importante quanto o nível de estímulos é a duração desses programas. Segundo ela, a demanda fraca tem pressionado a inflação, que deve ficar negativo por mais tempo que o esperado.



Lagarde também comentou que o comportamento da taxa de câmbio pode ter efeitos negativos na trajetória dos preços. "Política monetária deve seguir garantindo condições de financiamento favoráveis", salientou.