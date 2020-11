Governo Bolsonaro adere à iniciativa dos EUA contra 5G chinês

Convite para diretor-geral da Aneel explicar apagão no Amapá será votado amanhã

Convite para diretor-geral da Aneel explicar apagão no Amapá será votado amanhã

Bolsonaro: taxa de juros foi baixando gradativamente com acertos na economia

Bolsonaro: taxa de juros foi baixando gradativamente com acertos na economia