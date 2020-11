Crescimento em 2021 pode ser melhor que projeção de 3,2%, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o crescimento econômico em 2021 pode surpreender e ser maior do que o projetado, em 3,2%. A declaração foi dada em evento virtual sobre países emergentes, organizado pela Bloomberg.



Ele repetiu que sempre disse que a recuperação da economia brasileira após o choque provocado pela pandemia de covid-19 seria em formato do símbolo da Nike, mas que está melhor, com um claro formato de "V".



Guedes citou a situação do mercado de trabalho, que mostra perdas menores do que nas últimas crises e também aceleração da recuperação de vagas nos últimos três meses. "O fato é que a doença está caindo e a economia voltando forte. Nossas políticas anticíclicas funcionaram bem."



O ministro ainda citou que a economia tem os mecanismos para lidar com uma segunda onda de contaminação por covid-19, pois o governo já digitalizou milhões dos brasileiros ditos pelo ministro que eram "invisíveis". "Podemos filtrar excessos e poderemos gastar valores menores."



Segundo Guedes, o governo vai agir decisivamente em uma segunda onda da covid, mas não vai usar a doença como desculpa para tomar medidas irresponsáveis. Ele também disse que o teto de gastos será mantido.