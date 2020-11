Abertura de vagas nos EUA sobe para 6,436 milhões em setembro, mostra Jolts

O número de postos de trabalho abertos nos Estados Unidos subiu de 6,352 milhões em agosto para 6,436 milhões em setembro, segundo o relatório Jolts, divulgado nesta terça-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho do país. A queda na abertura de vagas no governo federal, de 256 mil, foi destacada no relatório, que citou a ausência de contratações para o Censo.



Já os setores de alojamento e alimentação se destacaram nas contratações, com 137 mil novos postos de trabalho.