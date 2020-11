Ministério da Economia exonera diretora de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas

O Ministério da Economia exonerou Jane Carla Lopes Mendonça do cargo de diretora do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. A exoneração, "a pedido" de Jane Carla, está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira e deve ser contada a partir do último dia 3 de novembro.



Na segunda-feira, foi formalizada a exoneração, também a pedido, de Marcelo Leandro Ferreira do cargo de subsecretário de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade da pasta.



Nos dois casos, o Diário Oficial ainda não traz a nomeação dos substitutos. As portarias de exoneração são assinadas pela Casa Civil da Presidência da República.