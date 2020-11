Belo Horizonte (foto: Beto Magalhães/EM/DA PRESS)





De olho nos descontos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), os belo-horizontinos passaram a pedir nota fiscal com a inclusão do CPF em todas as compras. O momento de resgate chegou, mas muitos se surpreenderam com os valores ínfimos do desconto, apesar de as notas fiscais terem somado altos valores.





No entanto, contribuintes se queixam de as notas não terem sido computadas. “Fui resgatar os créditos e constam apenas duas notas. Por exemplo, nenhuma nota dos supermercados entrou. Eles não computaram as notas fiscais”, afirmou a jornalista Rosângela Guedes de Andrade. Na avaliação dela, pode ser indício de que as notas fiscais que são feitas no caixa não estão sendo consideradas.

O BH nota 10 é um programa de desconto por meio do qual parte de tudo que o contribuinte gastou com serviços pode converter-se em desconto de até 30% do IPTU a ser pago. A compensação pode ser feita até 30 de novembro. O contribuinte deve acessar o site do programa (https://prefeitura.pbh.gov.br/fazenda/bh-nota-10) e verificar se o seu CPF dá direito a crédito. Depois disso, é aplicar o desconto no IPTU do seu imóvel. Os créditos foram acumulados para aqueles contribuintes que solicitaram a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS). É preciso que nela conste o CPF dos prestadores de serviços estabelecidos na capital, no período entre 1º de novembro de 2019 e 31 de outubro de 2020.

De maneira metódica, Rosângela Andrade, em todas as compras que realizou até o momento, solicitou a colocação do CPF, já planejando o desconto no IPTU, por meio do Programa BH Nota 10. No entanto, quando fez a simulação do valor relativo ao desconto, teve uma surpresa. Ela recebeu a mensagem: “o CPF informado consta como tomador de serviços em 2 NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), totalizando R$ 15,35 em crédito referente ao período de 01/11/2019 a 31/10/2020 acumulado para desconto no IPTU/2021.”

Rosângela estranhou o valor praticamente irrisório. Apenas em quatro notas que ela guardou, a soma do valor gasto é de R$1.801. “Tentei ver no site quais são as duas notas fiscais que foram consideradas. Mas, para isso, preciso de uma nova senha e o site está com problema no campo do usuário há dias”, afirmou.

Em nota, a PBH ressaltou que "os créditos somente são gerados quando uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e é emitida no CPF da pessoa referente a um serviço que lhe tenha sido prestado por empresa de BH".

Trata-se de empresas prestadoras de serviços que recolhem o Imposto Sobre Serviço de Qualquer natureza (ISSQN) - que é um tributo municipal. As notas fiscais de compras de produtos não geram créditos no programa, pois os impostos recolhidos nessas operações se destinam ao estado e à União, e não ao município.

Para efeito de cálculo, a PBH destaca o seguinte exemplo: uma pessoa pagou R$ 1 mil por serviço em uma clínica dentária, que emitiu a NFS-e no CPF dessa pessoa. Supondo que o ISS pago pela empresa seja de 5% do valor do serviço, essa empresa pagou R$ 50 a título de ISS para os cofres municipais. Dessa forma, a pessoa acumulou crédito de 30% do ISS pago, o equivalente a R$ 15.









PROGRAMA BH NOTA 10





O QUE É?





É um programa de desconto por meio do qual uma parte de tudo que você gasta com serviços pode converter-se em desconto no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), podendo chegar até o limite de 30% do imposto a ser pago.





COMO FAZER?





Você precisa solicitar a NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, um documento emitido pelos estabelecimentos prestadores de serviços que recolhem o ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).





PARA QUEM?