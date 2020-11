Uberaba registra aumento de quase 25% no número de MEIs durante a pandemia

A Sala Mineira do Empreendedor de Uberaba fica na Rua Vigário Silva, 309, 3º piso (foto: Sine/Divulgação)

Segundo informações do Portal do Empreendedor do governo federal, entre 7 de março até 31 de outubro de 2020 (meses da pandemia da COVID-19), Uberaba registrou um aumento de 24% do número de Microempreendedores Individuais (MEI), em relação ao mesmo período do ano passado.

Isso quer dizer que o município ganhou 2.237 MEIs em diversas atividades econômicas que foram abertas na cidade, sendo que o número de microempreendedores individuais registrou atualmente um total de 16.195. Ainda segundo dados do Portal do Empreendedor do governo federal, até o dia 7 de março deste ano, o município tinha 13.958 MEIs.

O coordenador da Sala Mineira do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine) Uberaba, Elder Árcega, considerou que o aumento do desemprego tem ‘empurrado’ muitos uberabenses para o chamado ‘empreendedorismo por necessidade’ como uma forma de sobrevivência. “E o MEI também tem sido usado como uma ferramenta para aumentar a renda e prestar serviços como pessoa jurídica a um custo relativamente baixo.”





O MEI é o regime de tributação mais simples do país, pelo qual é possível manter um CNPJ e ter direito a benefícios, como aposentadoria e salário-maternidade, pagando menos de R$ 60 por mês, ou seja, o valor de contribuição mensal varia de R$ 53,25 a R$ 58,25, dependendo do ramo de atividade, somados os recolhimentos de INSS, ICMS e ISS. O pagamento deve ser efetuado até dia 20 de cada mês. Ao fazer o registro, o trabalhador passa a ter direito a aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário-maternidade e pensão por morte para seus familiares.

Para fazer o registro, é preciso checar se o negócio se enquadra em uma das 500 atividades permitidas pelo MEI. E para se inscrever, basta acessar o Portal do Empreendedor.