Rede D'Or São Luiz quer controlar hospitais de Guainazes em SP e Salvador na BA

A Rede D'Or São Luiz celebrou nesta segunda-feira memorando de entendimentos e protocolou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) solicitação de aprovação para aquisição de 100% do Hospital Central de Guaianases. A unidade, que fica na zona leste de São Paulo (SP), possui 153 leitos.



A empresa também protocolou no Cade o processo e pedido de aprovação para a aquisição de 100% do Hospital Cárdio Pulmonar, de Salvador (BA). A empresa já era detentora de aproximadamente 48% de participação na unidade, que passará a ter capacidade de 180 leitos após a expansão.



Em comunicado ao mercado, a Rede d'Or destaca que as aquisições estão sujeitas além da aprovação pelo Cade, a confirmação de diligência e celebração de instrumentos definitivos.