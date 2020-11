BCE: é preciso aplicar forward guidance com flexibilidade suficiente na retomada

O integrante do comitê de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) Andrea Enria afirmou nesta segunda-feira que é necessário "aplicar forward guidance com flexibilidade suficiente na recuperação", e que a "política monetária funcionou bem em conjunto com outras para prevenir os problemas da crise". Em evento sobre supervisão bancária, Enria disse que um cenário mais severo da crise pela pandemia não é o mais provável, mas é algo que se deve evitar.



"Não é uma crise cíclica comum, teremos mudanças estruturais", avaliou Enria, afirmando que a resposta fiscal está focada em áreas como a economia verde e a digital, que têm sido as principais receptoras de empréstimos.