BH nota 10: contribuinte poderá abater impostos municipais no IPTU

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou um programa que permite ao contribuinte abater um percentual do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) como parte do programa BH Nota 10.

Trata-se de um programa de desconto em que uma parte de tudo que o contribuinte gastou com serviços pode converter-se em desconto de até 30% do imposto a ser pago. A compensação pode ser feita até 30 de novembro.

O contribuinte deve entrar no site do programa e verificar se o seu CPF tem crédito. Depois, aplicar o desconto no IPTU do seu imóvel. Os créditos foram acumulados para aqueles que solicitaram a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e (nela precisa constar seu CPF) aos prestadores de serviços estabelecidos em nosso município no período entre 1º de novembro de 2019 e 31 de outubro de 2020.