Pesquisa do Fed mostra piora na expectativa do consumidor sobre finanças nos EUA

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York informou que a pesquisa sobre as expectativas dos consumidores sobre suas finanças mostrou piora no quadro. O levantamento relativo a outubro traz uma queda nas expectativas de receita e gastos, enquanto as expectativas no mercado de trabalho tiveram resultados mistos, com queda tanto na expectativa de perda de empregos, na média, mas também na expectativa de encontrar emprego.



As expectativas para a mediana da inflação diminuíram no curto prazo, mas seguem inalteradas no horizonte de médio prazo. Além disso, a incerteza e as divergências sobre a inflação futura diminuíram um pouco, mas seguem em nível elevado, segundo a sondagem.



A mediana das expectativas para a inflação em outubro recuaram de 3,8% para 2,8%, no horizonte de um ano, e seguiram em 2,7% ao ano no horizonte de três anos.



No mercado de trabalho, a probabilidade percebida de perder o emprego nos próximos 12 meses recuou de 16,6% em setembro a 15,5% em outubro. Já a chance avaliada de se conseguir um emprego recuou de 49,9% em setembro a 46,9% em outubro, na mínima desde abril de 2014.