Incerteza está freando investimentos agora, o que é compreensível, diz BC inglês

Economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andy Haldane afirmou que a incerteza sobre o quadro na economia tem freado investimentos, o que segundo ele é compreensível, diante de dúvidas como se desenrolará a pandemia da covid-19. Durante evento virtual, Haldane também comentou que o risco de pressões inflacionárias no Reino Unido agora "é na verdade muito baixo".



No evento do think tank Reform, o dirigente também tratou do papel de uma potencial vacina para covid-19 para dar mais confiança a empresas e às pessoas, com resultados positivos para a atividade.



Além do fato de que elas seriam "cruciais para mitigar e mesmo eliminar um risco de saúde", o dirigente enfatizou o papel do imunizante para melhorar as expectativas de empresas e das pessoas, no quadro atual.



Haldane disse que a crise atual é "singular, em sua duração e severidade".



Ele voltou a enfatizar o papel do BoE para dar apoio na frente da política monetária, ao destacar a importância também de um trabalho conjunto na frente dos estímulos fiscais - embora lembrando que as duas frentes são independentes.



Haldane disse que o banco central manterá os custos de empréstimos em nível adequado para apoiar a recuperação "pelo tempo necessário".



Ele ainda destacou que a resposta fiscal atual no Reino Unido é "sem precedentes em tempos de paz".