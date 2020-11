Fed diz que organizações bancárias têm sido fonte de força, no quadro atual

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) publicou nesta sexta-feira relatório atualizado sobre supervisão e regulação bancária. No documento, a instituição avalia as condições do sistema bancário, acontecimentos recentes no panorama regulatório e também na supervisão, no quadro de respostas à pandemia da covid-19 nos Estados Unidos.



O Fed considera que o novo coronavírus provoca "desafios sem precedentes".



Ao contrário de 2008, porém, as organizações bancárias no quadro atual têm sido "uma fonte de força, em vez de tensão, para a economia, iniciando o evento da covid com liquidez e capital substanciais e gerenciamento melhor do risco, além de resiliência operacional".



Em resposta à crise de saúde, o Fed tem feito vários ajustes em sua regulação e supervisão, lembra o banco central, "muitos temporários, para reduzir o peso sobre as organizações bancárias e ajudá-las a atender as necessidades de clientes e comunidades".



Na avaliação do Fed, o curso e o ritmo da retomada econômica "continuam incertos", e o ritmo e a intensidade deles devem variar em diferentes partes do país. Nesse quadro, o Fed pretende continuar a garantir que suas regulações, políticas de supervisão e as atividades de avaliação sejam eficazes e eficientes, diz o relatório.



"Nós continuamos comprometidos a usar toda nossa caixa de ferramentas para apoiar a economia pelo tempo que for necessário", garante a instituição.