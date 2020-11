Falta de insumos provoca 'microparadas' em fornecedores, diz Anfavea

A Anfavea, associação que reúne as montadoras instaladas no País, informou nesta sexta-feira que a insuficiência de insumos, principalmente derivados de aço, vem provocando pequenas interrupções de produção na cadeia de suprimentos. Ao apresentar nesta data os números do setor em outubro, o presidente da entidade, Luiz Carlos Moraes, disse que "microparadas" vêm acontecendo em fornecedores de peças, o que leva montadoras a dar apoio logístico para contornar o problema.



"A gente tem observado microparadas no fornecedor ou no fornecedor do fornecedor, e as montadoras estão tentando mitigar esse risco", comentou Moraes em coletiva virtual à imprensa. "Falta de insumo aqui e ali pode ter impacto na produção. Estamos tentando monitorar isso", afirmou o presidente da Anfavea, que também citou os pneus entre os componentes em falta.



Ele informou ainda que as montadoras estão no momento negociando preços do aço, na tentativa de reduzir os reajustes anunciados pelas siderúrgicas, algo que, se repassado aos preços, afetará os volumes do setor automotivo.