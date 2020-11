Funchal: projeto dos fundos ajudaria a reforçar colchão de liquidez

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, destacou nesta quinta-feira, 5, que a aprovação do projeto que desvincula recursos hoje parados em fundos do governo pode ajudar a reforçar o colchão de liquidez e auxiliar a gestão da dívida pública. Segundo ele, trata-se de uma agenda de "curto prazo" e que deve ser endereçada nas próximas semanas.



Na semana passada, o Tesouro Nacional divulgou a projeção de que a dívida bruta do governo geral (DBGG) encerre 2020 em 96,0% do Produto Interno Bruto (PIB), bem acima dos 75,8% verificados no fim do ano passado. A dívida deve passar a marca dos 100% do PIB em 2025.