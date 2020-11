BB confirma saída de Fabio Barbosa da Vice-Presidência de Desenvolvimento

O Banco do Brasil confirmou nesta quarta-feira a renúncia de Fabio Barbosa ao cargo de vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia, e sua nomeação para o conselho de administração da instituição. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Para o seu lugar, foi nomeado Gustavo de Souza Fosse, que é funcionário do BB há 34 anos, dos quais 27 na área de tecnologia.



O conselho escolheu também Santuza Bretas de Almeida como diretora de Tecnologia. Ela tem mais de 30 anos de experiência na área, segundo o banco.