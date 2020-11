BCE diz que política monetária dará mais apoio ante segunda onda da covid-19

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel afirmou nesta quarta-feira, 4, que a segunda onda de casos da covid-19 provoca restrições à atividade em países da zona do euro, com isso "mais apoio da política monetária é necessário". Segundo ela, será possível assim apoiar as condições financeiras e também a atividade econômica, "diante de uma deterioração da perspectiva de crescimento".



Schanel deu as declarações durante discurso em evento virtual, a conferência "Europe and the Covid-19 Crisis - Looking back and looking forward".



Segundo ela, nas próximas semanas o conselho do BCE avaliará como sua caixa de ferramentas pode ser ajustada para melhor apoiar a economia ao longo do próximo ano e para além disso, baseando-se na perspectiva para a inflação no médio prazo.



A dirigente comentou que as condições têm mudado, mas ressaltou que deve haver uma resposta proporcional aos riscos enfrentados, dando "apoio vital à economia" e para que a inflação caminhe rumo à meta da instituição.