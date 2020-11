Congresso atinge quórum mínimo para deliberação de vetos

O Congresso Nacional atingiu o quórum mínimo para deliberação de vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, na sessão desta quarta-feira, que ainda não foi aberta. Nesta manhã, a reunião é destinada aos deputados federais.



Até as 10h48, 262 parlamentares haviam registrado presença no sistema remoto da Câmara.



O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não precisa aguardar quórum de deliberação para dar início à sessão, mas depende da presença de 257 deputados para começar uma votação.



Conforme reportagem da edição desta quarta-feira, 4, do jornal O Estado de S. Paulo, líderes do Congresso fecharam acordo para analisar nesta quarta o veto de Bolsonaro à desoneração da folha salarial de 17 setores da economia.



Os parlamentares prometem derrubar o veto. A análise do tema se arrasta há quatro meses, desde que Bolsonaro barrou a proposta de prorrogar o benefício por mais um ano, até o fim de 2021.