IPC-S de outubro desacelera em todas as 7 capitais pesquisadas pela FGV

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas no mês de outubro em relação à terceira quadrissemana do mesmo mês, informou nesta quarta-feira, 4, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No mês, o índice cheio avançou 0,65%, desacelerando ante a alta de 0,82% registrada em setembro e também em relação à terceira quadrissemana de outubro (0,79%). Houve decréscimo nas taxas de variação de Salvador (0,54% para 0,44%), Brasília (0,83% para 0,66%), Belo Horizonte (1,16% para 0,94%), Recife (0,80% para 0,70%), Rio de Janeiro (0,71% para 0,50%), Porto Alegre (0,65% para 0,64%) e São Paulo (0,85% para 0,68%).