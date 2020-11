Alemanha: PMI composto sobe a 55 em outubro e fica acima de leitura prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores de serviços e industrial, subiu de 54,7 em setembro para 55 em outubro, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 4, pela IHS Markit. O resultado ficou acima da leitura prévia do mês passado, de 54,5. Somente o PMI de serviços da Alemanha recuou de 50,6 em setembro para 49,5 em outubro, com a leitura abaixo de 50 indicando contração, mas também superou a estimativa preliminar, de 48,9. O avanço do resultado composto se deveu ao bom desempenho do PMI industrial, que subiu de 56,4 para 58,2 no período, como foi divulgado na segunda-feira (2).