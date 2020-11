Senado conclui votação de projeto que autoriza BC a acolher depósitos voluntários

O Senado concluiu a votação do projeto que autoriza o Banco Central a acolher depósitos voluntários de instituições financeiras, uma medida defendida pelo BC há anos. A proposta dependerá agora de análise da Câmara dos Deputados. O projeto foi pautado em um acordo para votar a autonomia do Banco Central na mesma sessão, que começou a ser discutida e deve ser aprovada nesta terça-feira, 3.



Os senadores rejeitaram uma emenda que tentava alterar o texto dos depósitos voluntários. A sugestão, apresentada pelo Cidadania, estabelecia que a remuneração dessas operações não poderia ser maior do que a incidência diária da Selic, a taxa básica de juros. Além disso, definia um prazo para substituir o atual mecanismo de operações compromissadas pelo mecanismo de depósitos voluntários.