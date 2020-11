Reforço em medida contra covid trará impacto à atividade, diz comissário da UE

Comissário para a Economia da União Europeia, Paolo Gentiloni afirmou nesta terça-feira que as medidas de restrições à circulação, impostas para conter uma segunda onda da covid-19, terão "evidentemente um impacto sobre a atividade econômica". Segundo ele, há motivos para acreditar que o impacto agora será menor pois, por exemplo, empresas e funcionários estão mais bem preparados e com mais experiência com o trabalho remoto. Ao mesmo tempo, ele advertiu que há incerteza sobre qual será a duração dessa segunda onda.



Durante entrevista coletiva nesta terça, Gentiloni comentou que a Comissão Europeia tem mobilizado todos os meios à disposição para apoiar e coordenar a resposta à crise de saúde.



Ele mencionou o recuo na confiança dos consumidores da zona do euro em outubro, um sinal de desaceleração no ritmo da atividade econômica.



Para a autoridade, o aumento nos casos da covid-19 na semana mais recente, o avanço nas hospitalizações e dos casos entre mais velhos deixam claro: "Todos os indicadores estão indo na direção errada" na saúde do bloco neste momento.



Em novos casos e hospitalizações, os números são piores do que na primeira onda em muitos casos, advertiu, para dizer que há pressão sobre os hospitais em muitas partes da Europa.