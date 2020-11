Se algum projeto sair da pauta hoje, outros não serão votados, diz Alcolumbre

Após pedidos de vários senadores para que o projeto de lei que restringe a competição no transporte rodoviário interestadual de passageiros no Brasil não seja votado pelo Senado nesta terça-feira, 3, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-PA), afirmou que, se o item sair da pauta, os outros projetos, entre eles de autonomia do Banco Central, não serão votados hoje.



Alcolumbre reforçou que os projetos em pauta nesta terça foram selecionados a partir de um acordo entre lideranças, fechado há 20 dias.



O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou mais cedo que era crescente o incômodo entre senadores sobre a votação do PL que muda as regras do transporte interestadual. Ele deve ser analisado em votação simbólica.



O Ministério da Infraestrutura é contra o projeto. Apesar disso, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB), destacou que é "prioritário" para o Executivo que o PL de autonomia do Banco Central seja votado hoje.



"Fizemos acordo para que esses três projetos pudessem ser apreciados pela ordem definida", disse Bezerra. "Matéria vai ser aprofundada na Câmara", afirmou o líder sobre o PL do transporte interestadual, frisando que sua manifestação era a política do governo.