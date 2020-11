Nos EUA, encomendas à indústria avançam 1,1% em setembro

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira, 3, o avanço de 1,1% nas encomendas à indústria em setembro com relação a agosto. O avanço foi um pouco superior ao de 1,0% previsto por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.



Também foi divulgada a revisão no dado para agosto, que havia registrado avanço de 0,7% ante julho, e que foi corrigido para alta de 0,6%.



Em setembro, a alta mensal do dado, excluindo-se os transportes, foi de 0,5%, enquanto o aumento sem levar em conta os gastos com defesa foi de 1,8%.