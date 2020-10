JBS: AGE confirma aprovação de ação por responsabilidade contra irmãos Batista

ATT. Srs. Assinantes,



A nota publicada anteriormente continha uma incorreção no primeiro parágrafo. O acionista SPS I Fundo de Investimento em Ações votou a favor da ação de responsabilidade contra os administradores, mas foi contra a ação contra o controlador. Segue a nota corrigida.



Conforme antecipou na manhã desta sexta-feira, 30, a coluna de Sonia Racy, os acionistas da JBS, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), aprovou o ingresso de uma ação de responsabilidade contra Wesley e Joesley Batista, ex-administradores da companhia, além de seu controlador. Segundo a ata, o acionista SPS I Fundo de Investimento em Ações votou favoravelmente à ação contra os administradores, e contrário à ação contra o controlador.



Os acionistas aprovaram ainda ação de responsabilidade em face de Florisvaldo Caetano de Oliveira e Francisco de Assis e Silva, também na condição de ex-administradores.



Outro item aprovado pelos acionistas, com voto contrário do BNDESPar, foi a nomeação de Gelson Luiz Merisio como conselheiro independente da companhia. Além disso, os acionistas votaram a favor da instalação de um Comitê de Auditoria permanente, para assessorar o conselho de administração.