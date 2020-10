Tesouro: PIB deve cair 5,0% em 2020 e subir 3,5% em 2021

O Tesouro Nacional considera em suas projeções que o PIB brasileiro cairá 5,0% neste ano - número que leva em consideração a mediana das expectativas do Relatório de Mercado Focus, do Banco Central. A previsão é um pouco mais pessimista do que a da Secretaria de Política Econômica (SPE), também do Ministério da Economia, que espera um recuo de 4,7% neste ano.



No Relatório Quadrimestral de Projeções da Dívida Pública, para o ano que vem, o Tesouro considera um crescimento de 3,5% na atividade econômica. Entre 2022 e 2029, a estimativa é que a economia brasileira cresça 2,5% ao ano.