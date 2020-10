Governo dos EUA e oposição têm 'diferenças de opiniões' sobre pacote, diz Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou nesta sexta-feira que governo e oposição ainda têm "diferenças de opiniões" significativas em relação a um novo pacote fiscal para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus. "Esperávamos que tivéssemos chegado a um acordo antes da eleição, porque as pessoas estão sofrendo e precisam de ajuda", disse, em entrevista à MSNBC.



Pelosi voltou a criticar a Casa Branca, por segundo ela, "falhar miseravelmente" na resposta à covid-19. "Certamente, teremos (uma legislação de alívio) no início da nova presidência. Mas não queremos esperar isso tudo, porque as pessoas têm necessidades", ressaltou.



A deputada demonstrou otimismo de que o candidato democrata, Joe Biden, derrotará o atual presidente, Donald Trump, no pleito da próxima terça-feira. "Estou confiante porque estamos trabalhando para isso", pontuou.