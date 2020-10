'Jogo acabou até depois da eleição', diz Casa Branca sobre pacote nos EUA

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou que as ações dos democratas sugerem que "não há esperança de compromisso" bipartidário para a aprovação de um novo pacote de estímulos. "Eu acho que o jogo acabou até depois da eleição", declarou o economista à Fox Business, fazendo críticas à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.



Kudlow, entretanto, voltou a argumentar que a recuperação econômica dos EUA não depende de um pacote fiscal "gigantesco", mas de medidas direcionadas a alguns setores.



Ele comemorou o crescimento de 33,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, em termos anualizados, no terceiro trimestre, que veio acima das expectativas. "Por isso digo que é uma recuperação em V autossustentável", afirmou.



Ao ser questionado sobre a escalada da pandemia de covid-19 no país, o conselheiro disse que o aumento de casos "é um problema", mas que não está acompanhado de uma alta na taxa de mortalidade. "O presidente Donald Trump não quer mais lockdowns, ele disse isso milhares de vezes", acrescentou.