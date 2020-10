Empresa investirá meio bilhão de reais no Triângulo Mineiro

Minas Gerais será sede de unidade da Ball Corporation, maior fabricante mundial de embalagens de alumínio para bebidas (foto: LinkedIn/Reprodução)

O governador de(Novo), anunciou nesta quinta-feira (29) a instalação de uma fábrica de embalagens de alumínio na cidade de, na Região do

O investimento previsto é de R$ 504 milhões e será realizado pela Ball Corporation, maior fabricante mundial de latinhas de alumínio para bebidas. A empresa norte-americana já possui nove unidades no país e detém 49% do mercado do produto na América do Sul.

“Estamos estrategicamente localizados em Minas Gerais nos permitirá abastecer os clientes locais e escoar facilmente nossa produção para outros estados”, ressaltou o segundo vice-presidente Comercial da Ball, Fauze Villatoro.

Assim que forem finalizados os processos burocráticos e a obtenção de licenças, as obras de instalação serão iniciadas. A previsão é de que a fábrica em Frutal comece a operar no final de 2021.



Os equipamentos para as linhas de produção de latas já estão quase todos adquiridos e boa parte já se encontra no Brasil.

O governador estima que a nova unidade da Ball vai gerar cerca de 100 postos de trabalho na região e celebrou o feito nas redes sociais, afirmando ser uma “grande notícia” para os mineiros.

Veja o anúncio de Zema no Twitter:

Anunciamos mais um mega investimento para Minas Gerais. A Ball Corporation, maior fabricante mundial de embalagens de alumínio para bebidas, investirá R$504 milhões no município de Frutal, gerando 100 novos postos de trabalho para a região. pic.twitter.com/8lFZRsiLrx %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) October 29, 2020

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina