Nancy Pelosi diz esperar 2 lados 'sentados à mesa' para discutir pacote nos EUA

Em coletiva de imprensa após divulgar a carta que enviou ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, pedindo a retomada nas negociação por um novo pacote fiscal, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou esperar os dois lados "sentados à mesa, discutindo prioridades". "Os estímulos ajudam a economia, e foram o que ajudou neste terceiro trimestre", comentou, creditando a alta no Produto Interno Bruto (PIB) divulgada nesta quinta-feira às ajudas federais.



"Manter as escolas abertas custa mais dinheiro do que estão propondo", indicou ela, dizendo que a manutenção em segurança do funcionamento escolar demanda uma verba maior.



Nancy Pelosi ainda se disse confiante sobre a perspectiva de vitória do candidato democrata Joe Biden na próxima terça-feira, e projetou que o governo seria uma oportunidade para desenvolver infraestrutura, com foco na economia verde, e auxílio aos trabalhadores informais.