Sensor avança para 52,1 pontos em outubro, de 50,7 em setembro, diz Fiesp

Os empresários da indústria paulista viram melhora em suas percepções da atividade em outubro. A pesquisa Sensor, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), avançou de 50,7 pontos em setembro para 52,1 pontos em outubro, considerando a série com ajuste sazonal. É a segunda alta consecutiva do indicador.



O item condições de mercado recuou de 54,9 pontos em setembro para 52,8 pontos em outubro. Embora tenha recuado, a permanência do indicador acima de 50 pontos aponta para melhora nas condições de mercado.



As vendas da indústria passaram de 52,5 pontos em setembro para 52,8 pontos para outubro. O indicador de estoque chegou a 54,8 pontos, de 53,1 pontos em setembro.



O índice de nível de emprego avançou 3,1 pontos, chegando a 48,8 pontos em outubro. Resultados abaixo de 50 pontos indicam expectativas de demissões para o mês.



A intenção de investimentos cresceu pelo sexto mês consecutivo, chegando a 48,8 pontos, mas, por estar abaixo dos 50 pontos, ainda indica redução de investimentos no décimo mês no ano.