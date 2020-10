Em carta, Pelosi cobra resposta para continuar negociações por estímulos nos EUA

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, enviou uma carta ao secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, em que "reitera a urgência" de uma resposta do governo americano à crise da covid-19.



Citando números de desemprego e pobreza, Pelosi afirma estar esperando as "respostas prometidas em múltiplos itens críticos" por parte da Casa Branca. "Sua resposta é fundamental para que as negociações continuem", afirma.



Entre os temas no centro do impasse, a deputada menciona o financiamento para governos estaduais, recursos para o sistema educacional e benefícios para desempregados. "Enquanto mando essa comunicação, milhões de americanos estão esperando horas em filas para votar e é decepcionante que a Casa Branca não queira fornecer financiamento para nossas eleições no meio da pandemia", apontou.