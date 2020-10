Gasolina tem aumento de 0,94% em outubro ante setembro, mostra IPTL

De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), divulgado nesta quarta-feira, 28, a gasolina registrou aumento de 0,94% em outubro frente ao mês passado, continuando uma tendência de alta verificada desde o mês de maio. Atualmente, o valor médio do combustível vendido nos postos do Brasil é de R$ 4,591.



No acumulado do ano, de janeiro a outubro, o preço do combustível chegou a variar quase 18%, tendo seu pico em janeiro, quando alcançou R$ 4,728, e o valor mais baixo apresentado em maio, R$ 4,005.



Desde a retomada das atividades com a flexibilização das medidas de isolamento social os preços vêm voltando a patamares similares aos do ano passado, quando em outubro de 2019, o litro do combustível apresentava a média de R$ 4,564.



Em outubro, o combustível apresentou aumento em todas as regiões brasileiras, chegando a 1,63% de crescimento na Região Centro-Oeste, onde apresentou seu valor mais caro, R$ 4,685.



Já o Sul sofreu a menor alta, de 0,5% e fechou o mês em 4,386. O levantamento aponta que abastecer veículos com gasolina ficou cerca de 6% mais barato no Sul do que no Centro-Oeste durante o mês de outubro.