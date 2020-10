Alta recorde do dólar faz BC intervir no mercado nesta quarta-feira

(foto: PxHere)

Variação em 2020 de mais de 40%

Motivo da alta

nunca esteve tão caro desde a implantação do real, em 1994. Ao menos na abertura do mercado, nesta quarta-feira (28), a moeda norte-americana ampliou o teto da valorização e bateu em R$5,79.Novo recorde nesta quarta-feira. O último foi em maio deste ano Para conter a disparada consecutiva dos últimos dias do dólar, o Banco Central (BC) promoveu, na manhã desta quarta(28),lançando mão de recursos do fundo de reserva do Tesouro Nacional.O BC injetou no mercado US$ 1,042 bilhão, ao vender à vista, por meio de leilão, esse montante para investidores diversos.Na parcial do mês de outubro, o dólar acumula alta de 1,20%. No ano, tem valorização de 41,80%.



Corretores apontam dois motivos principias para a alta da moeda norte-americana, no Brasil e no mundo.



Aqui, no Brasil, a expectativa com a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central,nesta quarta-feira , e o anúncio, por volta das 18h, da nova taxa básica de juros, empurra a valorização do dólar.



Lá fora, a explicação dos especialistas é nova onda do coronavírus na Europa, com ameaça de lockdown, acrescido da incerteza gerada com as eleições nos estados Unidos.