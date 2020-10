Cade aprova aquisição da marca Xantinon da Hypera pela União Química

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição dos produtos de nome comercial Xantinon e Xantinon Complex da Hypera pela União Química Farmacêutica Nacional. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).



O negócio entre as duas empresas foi fechado em setembro, por R$ 95 milhões.



O acordo contempla também ativos intangíveis relacionados à marca Xantinon, como propriedade intelectual, registros sanitários e know how necessário para o processo de fabricação.



A União Química já tinha comprado a marca Neocopan da Hypera por uma recomendação do Cade.



A venda da marca Xantion ocorre porque poderia haver concentração de mercado por causa de outras marcas que a empresa já detém no portfólio, como Epocler, Estomazil e o Gastrol.