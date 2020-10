Claro vai lançar rede 5G em mais 12 cidades até fim do ano

O presidente da unidade de consumo e empresas da Claro, Paulo Cesar Teixeira, informou que a operadora vai lançar a cobertura 5G em 12 novas cidades no Brasil até o fim do ano. O executivo não revelou localidades e disse que isso só será conhecido após anúncio em um evento oficial da empresa na próxima semana. A declaração aconteceu nesta terça-feira, 27, durante debate online na Futurecom.



Teixeira também afirmou que o portfólio de smartphones compatíveis com as redes 5G está crescendo. No momento, há aparelhos da Motorola e da Samsung aptos a rodar a nova geração de internet, além de um novo iPhone da Apple a caminho.



Para o ano que vem, Teixeira disse que a Samsung tem planos de lançar um modelo com preço na ordem dos R$ 2 mil, um valor mais acessível que os modelos atuais, que partem de R$ 3,5 mil.



A Claro foi pioneira na implementação da tecnologia de internet móvel de quinta geração no País, com a ativação das primeiras redes em alguns bairros de São Paulo e no Rio de Janeiro a partir de julho. Com as 12 novas cidades, a operadora vai totalizar 14. O movimento foi seguido rapidamente pelas rivais Vivo, Oi e TIM, que começaram a ativar o 5G em diferentes cidades alguns dias ou semanas depois da Claro.



Por ora, as teles estão oferecendo o 5G por meio da tecnologia DSS (compartilhamento dinâmico de espectro, da sigla em inglês), que pega "emprestado" um pedaço das faixas de radiofrequência nas quais já trafegam os sinais do 4G. O 5G DSS representa um avanço na conexão, mas ainda está abaixo da velocidade alta de navegação e da latência baixa, principais vantagens do 5G "definitivo".



Para isso acontecer, as operadoras dependem do leilão das faixas de radiofrequência a ser realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na metade do ano que vem. Só a partir daí o 5G "definitivo" vai deslanchar.