Economista Carlos Manuel Baigorri é nomeado membro do Conselho Diretor da Anatel

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o economista Carlos Manuel Baigorri para o cargo de membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com mandato até 4 de novembro de 2024. A indicação de Carlos Baigorri foi aprovada na semana passada pelo Senado Federal.



Baigorri é servidor efetivo da Anatel desde 2009.



Ele vai ocupar a vaga aberta com o término do mandato de Aníbal Diniz.