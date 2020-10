Nancy Pelosi segue otimista por estímulos nos EUA, diz porta-voz

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, segue otimista de que um acordo com o governo americano por um novo pacote fiscal pode ser fechado antes da eleição, informou o porta-voz da deputada, Drew Hammill, após conversa telefônica de 52 minutos entre a líder democrata e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, no período da tarde desta segunda-feira.



Segundo Hammill, Pelosi quer que a Casa Branca aceite a inclusão de um plano nacional de testagem para coronavírus na legislação. "Permanecemos esperançosos de que a resposta deles será positiva e também esperamos o resultado das reuniões entre presidentes dos comitês", escreveu, em publicação no Twitter.



O porta-voz acrescentou que progressos adicionais nas negociações dependem da aceitação pelo líder republicano no Senado, Mitch McConnell, de um projeto bipartidário que "acabe com o vírus, honre nossos heróis - nossos trabalhadores essenciais e coloque dinheiro no bolso do povo americano".