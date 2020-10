Trump diz que espera divulgação do PIB do 3º tri e prevê dado 'magnífico'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que espera a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do país no terceiro trimestre de 2020 e previu que o dado será "magnífico". "Temos uma recuperação econômica melhor do que qualquer outro lugar no mundo", declarou o republicano em um comício em Lititz, na Pensilvânia, o segundo do dia no Estado. O resultado do PIB sairá nesta quinta-feira, 29.



Trump disse que sua agenda para a economia é baseada em "otimismo, oportunidades, crescimento e prosperidade ilimitados". Ele voltou a prometer novos cortes de impostos para a classe média caso seja reeleito e defendeu preços de remédios mais baixos.



"Esta eleição é uma escolha entre a super recuperação de Trump e a depressão econômica de Biden", declarou o chefe da Casa Branca, em referência ao seu rival na eleição, o democrata Joe Biden.