Governo de São Paulo abre 240 mil vagas em cursos de capacitação profissional

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a oferta de 240 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional no Estado. O mutirão oferta vagas nas modalidades presencial e à distância, com qualificação tanto para contratação pelo mercado de trabalho quanto para empreendedorismo.



Segundo Doria, "o Governo do Estado de São Paulo através destes cursos cria oportunidades para milhares de pessoas abrirem seus próprios negócios".



O programa conta também com o apoio de seis centrais sindicais, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), o Centro Paula Souza, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).