BC publica na internet regulamentação do sandbox

O Banco Central publicou nesta segunda-feira, 26, no serviço BC Correio, a Resolução BCB nº 29, que traz as regras de funcionamento do sandbox regulatório (caixa de areia regulatória) no Brasil. Às 14h30, a instituição concederá entrevista coletiva a respeito da resolução.



Por este mecanismo, instituições autorizadas e não autorizadas a funcionar pelo BC poderão testar projetos inovadores, tendo o benefício de obedecer a regras mais brandas de funcionamento durante determinado período de tempo.



Com a regulamentação, será iniciado o processo de aceitação de projetos.



A resolução está disponível no seguinte endereço na internet: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolução BCB№=29.