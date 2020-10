Preço mínimo do etanol na semana passada é registrado em São Paulo, diz ANP

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol hidratado em um posto foi de R$ 2,499 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 2,829, também foi observado em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.



O preço máximo individual, de R$ 4,499 o litro, foi verificado em um posto de Santa Catarina.



O Acre teve o maior preço médio, de R$ 3,961 o litro.



A ANP retomou a divulgação do levantamento de preços de combustíveis automotivos em sua página na internet na sexta-feira, 23.



Ainda não há, portanto, dados suficientes para comparação semanal, nem mensal, dos preços do etanol hidratado nos postos pesquisados no País.