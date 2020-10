Depois de longo tempo fechados, bares voltam com preços altos em BH

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)



Depois de longo tempo fechados devido a pandemia, os bares da Região Metropolitana de Belo Horizonte voltam com preços com grande variação. O site de pesquisas de preços Mercado Mineiro realizou um levantamento de preços em 50 bares entre os dias 20 a 24. As variações de preços podem chegar a quase 250%.

"A variação se dá em virtude da localização dos bares. Os bares na Zona Sul são os mais caros, têm custo maior, como, por exemplo, a questão de aluguel do ponto. Tem muita diferença em virtude disso", afirma Feliciano Abreu coordenador do site Mercado Mineiro.

"O consumidor tem que analisar. As porções têm diferença no tamanho. Porções maiores e mais fartas e qualidade da carne podem influenciar. Tem que ponderar."





As bebidas também apresentam grande variação no preço. Um suco de laranja natural de 300ml pode custar R$4 até R$12, variação de 200%. O refrigerante em lata, de 310 a 350ml, pode custar de R$4 até R$7, diferença de 75%. A caipivodka, com vodka nacional, pode variar de R$10 a R$23,80, diferença de 138%. A caipirinha custa de R$8 a R$20, diferença de 150%.

"As diferenças são em virtude de o consumidor pode pagar. No entanto, mesmo na Zona Sul, o cliente não consegue pagar preços tão altos, principalmente momento que estamos vivendo. Bar é muito importante para nós mineiros. Então, tem que colocar tudo na ponta do lápis e os preços estão mais altos em relação ao ano passado", pondera.

A Cerveja Bohemia, de 600ml, pode custar R$8,40 até R$12,50, diferença de 49%. A Brahma 600ml custando de R$8 até R$12, com uma diferença de 50%. A Cerveja Original de 600ml custando de R$9,50 até R$13,90, com uma diferença de 46%.





A Cerveja Skol de 600ml podendo custar de R$7,50 até R$12, diferença de 60%. A Cerveja Serramalte de 600ml custando de R$9,90 até R$14,50, uma diferença de 46%. A Cerveja Heineken de 600ml custando de R$12,50 até R$17, uma diferença de 36%. A Long Neck de 343ml da Budweiser custando de R$7 até R$9,80, variação de 40%.

Se o cliente for pagar os 10%, o preço fica ainda mais alto. Os bares correspondem a um dos setores mais afetados pela pandemia da COVID-19. Além de terem que ficar fechados, sofrem com os aumentos de preços das carnes e cervejas nos últimos meses. O aumento foi repassado aos clientes. "Tivemos aumento no preço da carne, das cervejas e isso acaba chegando ao consumidor, frequentador de bar que tem que redobrar atenção. Mas os bares não aguentam ficar sete meses fechados, tendo aumento de custo, com a cerveja e carne que são o carro chefe", completa.