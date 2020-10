Alemanha: índice IFO de sentimento das empresas cai a 92,7 em outubro

O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu de 93,2 pontos em setembro para 92,7 pontos em outubro, interrompendo uma sequência de cinco altas consecutivas em meio à segunda onda de infecções por covid-19 que assola o país e outras partes da Europa, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo instituto alemão IFO.



O resultado de outubro ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do índice a 92,9 pontos. Já o dado de setembro foi ligeiramente revisado para baixo, de 93,4 pontos originalmente.



O chamado subíndice de expectativas econômicas do IFO recuou de 97,4 pontos em setembro para 95 pontos em outubro. Por outro lado, o subíndice de condições atuais melhorou levemente no mesmo período, de 89,2 para 90,3 pontos.



A pesquisa mensal do IFO envolve cerca de nove mil empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. Fonte: Dow Jones Newswires.