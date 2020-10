S&P reafirma rating BBB da Itália e altera perspectiva de negativa para estável

A S&P; reafirmou o rating BBB da Itália e alterou a perspectiva de negativa para estável. A agência diz que o Produto Interno Bruto (PIB) do país não deve retornar aos níveis de 2019 até 2023, mas aponta em comunicado que o governo local respondeu à pandemia da covid-19 com "medidas fiscais extraordinárias em 2020, equivalentes a 6,1% do PIB", e também preparou um orçamento pró-crescimento para o próximo ano, com estímulos adicionais.



Para a S&P;, apesar de incertezas macroeconômicas, medidas como as do Banco Central Europeu (BCE) para expandir o tamanho e a duração de seus programas de compras de ativos deram às autoridades da Itália a oportunidade de retomar o crescimento e "reverter a deterioração de seu desempenho orçamentário", o que levou à revisão da perspectiva.



A S&P; projeta que a Itália sofrerá contração de 8,9% em seu PIB neste ano, com crescimento de 6,4% em 2021 e um avanço de 2,3% em 2022.